В Туве обследовали 110 километров прибрежной зоны при поисках двух девочек

Во время поисков двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, спасатели обследовали более 100 километров прибрежной линии от села Ийи-Тал до города Шагонар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Туве.

«Спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России от села Ийи-Тал до города Шагонара всего обследовано 110 километров прибрежной зоны, осмотрено 12 островов, пять заломов (скоплений коряг и древесины)», — заявили в ведомстве.

Кроме того, специалисты ГИМС проверили береговую линию Енисея и Малого Енисея на протяжении 30 километров. За сутки в совместных группах к поискам привлекли 717 человек, 180 единиц техники, из которых 41 плавсредство и 12 дронов.

Еще спасатели обследовали 271 километр прибрежной зоны от моста Кызыла до города Шагонар, осмотрели 255 островов и 64 завала.

Две 12-летние девочки пропали 1 июля. По факту случившегося возбудили дело.