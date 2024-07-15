В тушении пожара под Новороссийском задействуют два Ка-32 и Ил-76

Минобороны и МЧС России направят на тушение пожара под Новороссийском два вертолета Ка-32 и самолет Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«С утра прибудут <…> два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — отметили в оперативном штабе.

До настоящего момента в борьбе с огнем принимали участие два вертолета Ка-32 и один Ми-8. Они выполнили 19 сбросов воды. Ми-8 пришлось приостановить работу из-за усилившегося ветра.

В борьбе с огнем задействовали более 250 человек, к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 специалистов и семи единиц техники. Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации из-за распространения огня.

Ранее часть эвакуированных граждан пожаловались на интоксикацию продуктами горения.