Эвакуированные в Дюрсо пожаловались на отравление продуктами горения

Депутат Алтухов: от эвакуированных в Дюрсо поступили жалобы на интоксикацию

Фото: Пресс-служба МЧС

От эвакуированных из-за пожара под Новороссийском граждан поступили жалобы на интоксикацию продуктами горения. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», — рассказал Алтухов.

Пожар начался в лесном массиве в районе хутора Дюрсо. Огонь дошел до территории трех близлежащих баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель», он быстро распространился из-за сильного ветра.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали, всего — 176 человек, из них 48 детей.

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