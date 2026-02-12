В Турции вор ограбил ювелирный магазин и скрылся верхом на осле

В турецком городе Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин. Чтобы проникнуть внутрь, он использовал угнанный погрузчик, а для бегства — осла. Об этом написало издание Haberler.

Злоумышленник на погрузчике проломил защитные роллставни и вынес из магазина украшения общим весом около 150 граммов. С места событий грабитель умчался верхом на осле.

Экзотический план побега не сработал. Полиция быстро установила личность подозреваемого по записям камер наблюдения. Украденное золото нашли закопанным в земле и вернули владельцу магазина. Сам наездник был арестован и томился в ожидании суда.

Российские грабители, впрочем, не уступают в креативе своим турецким коллегам. Недавно в Тульской области неизвестные похитили водонапорную башню с территории музея-усадьбы Василия Поленова.