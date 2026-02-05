Неизвестные украли водонапорную башню в музее-усадьбе в Тульской области

В Тульской области неизвестные похитили водонапорную башню с территории музея-усадьбы Василия Поленова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета .

Исчезновение объекта выявили в Заокском районе. Речь идет о государственном имуществе музея, поэтому СК возбудил уголовное дело по статье о растрате.

Сейчас следователи проводят обыски, опрашивают свидетелей и выясняют, кто именно причастен к пропаже. Также проверяется, могли ли к делу иметь отношение другие эпизоды преступной деятельности.

