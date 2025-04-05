В Турции погибла «Мисс Европа-Косово» из-за стычки с полицией

Двадцатисемилетняя модель Гюлер Эрдоган, обладательница титула «Мисс Европа-Косово» погибла в турецком городе Гиресун при попытке скрыться от полиции во время празднования Рамадана. Об этом сообщила газета Sabah , со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Гюлер Эрдоган, 27-летняя „Мисс Европа-Косово“, отправившаяся с семьей в Гиресун на праздник Рамадан, пила алкоголь и веселилась с подружками», — пишет издание.

По данным журналистов, полицейские остановили модель для проверки и установили, что та находится в состоянии опьянения. Женщина попыталась бежать, но попала под колеса автомобиля.

Эрдоган считалась одной из самых известных турецких моделей на международных конкурсах красоты. Ее семья воздерживается от комментариев, однако в соцсетях уже появились сотни сообщений с соболезнованиями от поклонников.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. Сотрудники проверяют действия патрульных, состояние водителя автомобиля и соблюдение процессуальных норм.

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