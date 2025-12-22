В Турции подросток расстрелял директора школы из ружья

В Турции 12-летний ученик выстрелил в директора школы из ружья

В турецкой школе 12-летний ученик принес ружье и выстрелил в директора образовательного учреждения Эндера Кару. Об этом сообщило издание Haberler .

ЧП произошло в городе Мерсин. По предварительной информации, причиной поступка стало замечание, которое директор сделал ученику на прошлой неделе из-за поездки в школу на электрическом самокате.

Кару с тяжелым ранением экстренно доставили в больницу медицинского факультета Университета Мерсин, врачи не дают никаких прогнозов.

К школе прибыли жандармские группы, задержали малолетного стрелка и его отца. Губернатор Кемаль Дуру и прокурор Танжу Чатлы лично посетили больницу, чтобы получить информацию о состоянии Кары.

Днем ранее массовая перестрелка произошла около Йоханнесбурга в ЮАР, погибли как минимум 10 человек и еще столько же пострадали. Стрелков до сих пор не задержали.