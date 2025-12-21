Десять человек погибли в перестрелке в ЮАР

AFP: рядом с Йоханнесбургом произошла стрельба, погибли 10 человек

Как минимум 10 человек погибли и еще 10 пострадали в результате стрельбы рядом с Йоханнесбургом в ЮАР. Об этом сообщило агентство AFP .

Стрельба произошла в Беккерсдале, примерно в 40 километрах к юго-западу от города. Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция начали их розыск.

В местном управлении отметили, что некоторых из жертв беспорядочно расстреляли на улицах неизвестные вооруженные люди.

По информации источника, огонь открыл всего один человек. На месте работают правоохранительные органы, мотив стрелка выясняется.

