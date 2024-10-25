В Турции начали расследовать нападение на россиян у люксового отеля

Правоохранительные органы Турции начали расследование из-за ситуации с россиянами, которые пострадали после нападения рядом с отелем в Анталье. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в республике.

В дипломатическом представительстве уточнили, что конфликт с участием российских граждан произошел 22 октября в одном из отелей городка Гечек. Россияне заявили, что на них напала группа неизвестных.

Пострадавших отвезли в ближайшую клинику где им оказали необходимую помощь. Правоохранительные органы Турции начали расследование.

«Дипломаты генконсульства поддерживают контакт с потерпевшими и турецкой стороной. Они отслеживают соблюдение прав российских граждан», — заявили в пресс-службе.

По информации Telegram-канала Shot уточнял, на четырех туристов у дорогой гостиницы напали пьяные турки. Один россиянин поранился осколками стекла, а другой сломал руку.