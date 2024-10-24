Российских туристов избили толпой возле дорогой гостиницы в Турции

Пьяные жители Турции толпой избили четверых россиян, отдыхавших в дорогом отеле в провинции Мугла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Пострадавшие возвращались из ресторана, когда увидели, что на них несется скутер с пьяным турком. Затем несколько местных начали оскорблять туристов. Завязалась драка.

На помощь своим прибежали еще шестеро местных. Одному из россиян сломали руку, других ранило осколками от брошенной бутылки. Туристы сумели вырваться и добежать до своего отеля.

Скорая помощь и полиция, по их словам, приехали через полчаса, а турецкие следователи не спешат возбуждать уголовное дело, ссылаясь на то, что якобы не получили документов из больницы.

Также отдыхающие написали жалобу в российское консульство и надеются на его помощь.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России предупредила отдыхающих, что в ряде стран, включая Турцию, возникли проблемы с обменом наличных долларов.