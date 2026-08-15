В Турции бешеная кошка поцарапала и заразила трехлетнюю девочку

В турецкой провинции Диярбакыр трехлетняя девочка заразилась бешенством после того, как ее поцарапала уличная кошка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Больная кошка поцарапала ребенка четыре месяца назад в районе Сур.

«Десятого августа девочку из-за ухудшения самочувствия госпитализировали, 13 августа был получен положительный результат теста на бешенство», — заявили власти.

Кроме того, уже начали профилактические мероприятия от бешенства у людей, которые контактировали с девочкой. Муниципальные бригады стали отлавливать бездомных кошек и собак.

По данным издания Haberturk, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка находится в Детской клинической больнице Дагкапы.

Ранее кинолог и ветеринар Владимир Уражевский предупредил, что собак и кошек следует вакцинировать по графику, а не по сезону. Вакцины защищают питомцев от ряда опасных заболеваний, в том числе и от бешенства.