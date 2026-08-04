Ветеринар Уражевский напомнил, что питомцев нужно прививать по графику

Кинолог и ветеринар Владимир Уражевский сообщил, что вакцинация собак и кошек не зависит от сезона, передает RT .

Ветеринар пояснил, что питомцев прививают раз в год. Срок следующей вакцинации зависит от даты предыдущей прививки, а не от времени года. Вакцины защищают, в частности, от чумы, гепатита, энтерита, лептоспироза, аденовируса, коронавируса и бешенства.

«Прививки делаются раз в году и не зависят от сезона», — объяснил Уражевский.

Препараты от глистов необходимо давать животным каждые три месяца в течение всей жизни. Специалист рекомендовал выбирать для этого первое число месяца, чтобы не забывать о графике.

Обработку от клещей и блох следует начинать после схода снега и продолжать до заморозков. Средства выпускают в форме таблеток, капель на холку, ошейников и спреев; периодичность применения зависит от препарата.