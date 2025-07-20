В Турции автобус врезался в гору, четыре человека погибли

В районе турецкого города Сиваса автобус врезался в склон горы. В ДТП погибли четыре человека, 33 пострадали, один находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканал NTV .

Транспорт следовал из Агры в Измир. На место происшествия сразу же направили медиков, сотрудников полиции и спасательных служб, также помощь оказывали добровольцы. Пострадавших доставили в больницы, задействовав машины скорых и вертолеты.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе. Он неожиданно завалился на обочину, проехал около 150 метров, после чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Пассажиры получили незначительные травмы, а одна женщина — тяжелые.