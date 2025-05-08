Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе

Женщина пострадала в ДТП с автобусом с российскими туристами на Кубе

Автобус с туристами из России на Кубе попал в аварию, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в республике.

ДТП произошло в районе города Хагуэй-Гранде в провинции Матансас 6 мая.

«Находимся в контакте с представителями местных властей, страховой компанией и туроператором. При необходимости готовы оказать содействие по консульской линии», — заявили в дипломатическом представительстве.

Портал Ciber Cuba со ссылкой на пассажира уточнил, что автобус неожиданно завалился на обочину, проехал около 150 метров, после чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Вероятно, водитель уснул за рулем.

Большинство путешественников получили незначительные травмы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Днем ранее один человек пострадал в ДТП с легковушкой и автобусом на юго-западе Москвы.