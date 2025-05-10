В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, почти 20 человек пострадали

На севере Турции 10 мая туристический автобус со школьниками попал в аварию. Пострадали 18 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил телеканал TGRT.
У деревни Алоглу провинции Синоп, по предварительным данным, водитель в условиях густого тумана не справился с управлением на повороте и столкнулся с автомобилем на встречной полосе.
Раненых экстренно доставили в государственную больницу имени Ататюрка, более подробная информация уточняется. На месте происшествия работают спасатели и жандармерия.
Накануне смертельная авария с участием автобуса произошла на улице Ленина в Красногорске, погиб молодой человек. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.
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