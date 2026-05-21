В Тульской области трехлетняя девочка пропала во время прогулки

Трехлетняя девочка пропала 20 мая во время прогулки в поселке Дубна Тульской области. Ее поиски длятся уже вторые сутки, сообщили в отряде «ЛизаАлерт» .

Ребенок был одет в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. Добровольцы совместно с сотрудниками СК и МЧС проводят поисково-спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девочки.

Как выяснил телеграм-канал Shot, накануне пропажи ребенок гулял с беговелом возле дома. Когда мама отвлеклась, девочка исчезла. Беговел нашли в нескольких километрах, в низине лесной реки Дубны. Акваторию и дно обследуют водолазы.

В апреле в Самарской области также пропала трехлетняя девочка. Она отправилась на прогулку со старшими детьми и не вернулась домой. На следующий день ее нашли в соседней деревне, с ребенком все было в порядке.