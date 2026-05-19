Жителя Курганской области отправили в колонию за пьяный дебош возле дома соседей

Житель Катайского округа Курганской области получил наказание за дебош у дома соседей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина избил пожилых людей, таранил дом и повредил автомобили. Об этом сообщил сайт URA.RU ссылаясь на материалы судебного решения.

Происшествие случилось в августе 2024 года. Мужчина, выпивавший всю ночь, возвращался домой ранним утром и решил справить нужду под окном соседского дома. Возмущенные поведением соседи сделали ему замечание, после чего пьяный мужчина начал ругаться.

Пенсионеры, проживавшие в доме, взяли лопату и вышли прогнать хулигана, что вызвало его гнев. Он избил пожилых людей, повредил их имущество, а также нанес вред автомобилям соседей.

«Признан виновным и осужден за хулиганство, <…>, совершенное с применением насилия к гражданам; за умышленное причинение из хулиганских побуждений <…> средней тяжести вред здоровью; за умышленное повреждение из хулиганских побуждений имущества с причинением каждому значительного ущерба», — говорится в судебном документе.

В результате дебошир получил пять лет колонии и обязанность выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим.