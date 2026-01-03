В Тульской области опрокинулся туравтобус

Днем 3 января в Тульской области опрокинулся туристический автобус, 10 человек после аварии доставили в медучреждения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

ДТП произошло в районе населенного пункта Колодези, автобус следовал по маршруту Вологда — Себино.

В транспортном средстве находился 31 человек, детей среди них нет. Обошлось без погибших.

«В медицинские учреждения доставляют 10 человек», — написал Миляев.

Губернатор уточнил, что остальных пассажиров привезли в развернутый в гостинице Богородицка пункт временного размещения.

В пресс-службе главка МВД по Тульской области РИА «Новости» уточнили, что водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

