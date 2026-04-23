В Туапсе зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара

В Туапсе третий день продолжают тушить крупный пожар в морском терминале. На месте работают 276 специалистов и 77 единиц техники, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Из-за пожара экологическая обстановка в городе ухудшилась: после дождя жители заметили на улицах и зданиях следы черного налета.

«В Туапсе наблюдались осадки, в результате которых эти вещества выпали на поверхности, покрыв их темным налетом. Наиболее сильно этот эффект проявился в районах, прилегающих к терминалу, таких как Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном районе», — уточнили в оперштабе.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют качество воздуха. К вечеру 21 апреля они выявили превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.

Жителям посоветовали как можно меньше находиться на улице, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку и при выходе из дома пользоваться защитными масками. Людям, имеющим проблемы со зрением, врачи также посоветовали временно отказаться от контактных линз в пользу очков. При появлении одышки, кашля или обострении хронических заболеваний медики рекомендуют сразу обращаться за помощью.

Ранее в Черном море у побережья Туапсе зафиксировали разлив нефтепродуктов площадью около 10 тысяч квадратных метров после атаки украинских беспилотников 16 апреля.