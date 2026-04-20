Нефть растеклась по морю на 10 тысяч «квадратов» после удара дронов по Туапсе

У побережья Туапсе произошел разлив нефтепродуктов после атаки БПЛА

В Черном море у побережья Туапсе произошел разлив нефтепродуктов на площади в 10 тысяч квадратных метров после атаки украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Загрязнение обнаружили в полутора милях от порта. Оно появилось из-за удара дронов в ночь на 16 апреля: тогда повредили инфраструктуру морского терминала.

«Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта города Туапсе — быстроходные катера и нефтемусоросборщики», — сообщили в штабе.

Нефтепродукты попали и в реку Туапсе. Это произошло из-за пожара на морском терминале в ночь атаки.

Разлив в реке удалось локализовать: там установили 750 метров боновых заграждений и пять устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку.

Пожар на терминале тушили более 150 человек и 49 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать.