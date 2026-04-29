В Туапсе открыли штаб для координации при ликвидации разлива нефти

В Туапсе создали специальный штаб для организации работы добровольцев по ликвидации последствий разлива нефти в городе после пожара на НПЗ. Об этом сообщил оперативный штаб края в телеграм-канале .

«Помощь волонтеров в ликвидации последствий [разлива нефтепродуктов] в Туапсе нужна в ограниченном количестве. Для координации создан волонтерский штаб #МыВместе. Он открыт и действует на базе Молодежного центра в Туапсе», — заявили в штабе.

Во вторник оперштаб региона сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, после которой начался пожар на НПЗ. Жертв нет, огонь продолжают тушить. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют воздух в жилых кварталах. С 28 апреля на всей территории Туапсинского района ввели режим ЧС на региональном уровне.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, около 200 человек из близлежащих муниципалитетов дополнительно привлекли к уборке нефтепродуктов в Туапсе.