Около 200 человек дополнительно привлекли к уборке нефтепродуктов в Туапсе

Около 200 человек из близлежащих муниципалитетов дополнительно привлекли к уборке нефтепродуктов в Туапсе. Об этом сообщил в телеграм-канале зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Среди запланированных работ — обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности.

Кроме того, в городе продолжают тушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Сейчас возгорание удалось локализовать. На месте работают 312 человек и 73 единицы техники, в том числе из других районов Краснодарского края и из соседней Ростовской области.

По данным оперштаба Краснодарского края, за прошедшие сутки вывезли более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы ведутся на морском терминале, по течению и в устье реки Туапсе, а также вдоль береговой линии.

В городе работают министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор края Вениамин Кондратьев.