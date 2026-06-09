В ТЦ Петербурга грабитель ранил охранника садовыми ножницами

В Приморском районе Санкт-Петербурга в одном из торговых центров чуть не развернулась кровавая драма. Охранник попытался остановить грабителя и получил несколько ударов садовыми ножницами. Подробности рассказала 360.ru дочь пострадавшего.

В тот день женщина вместе с мужем отправилась в ТЦ за покупками, где охранником работает ее отец. Также в это время в этом же здании на тренировке по карате находился ее сын.

«Он мне звонит, кричит, плачет: мама, мама, давайте быстрее приходите, на дедушку напали! Я говорю: как напали, что случилось, объясни? Он говорит, что везде кровь», — рассказала она.

Охранника госпитализировали. Раны оказались не смертельными, но мужчина пока остается под наблюдением врачей, поскольку из-за переживаний у него резко поднялся сахар в крови. Нападавшего пока ищут.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин за нападение на охранника магазина и кражу товаров.