Около 100 человек эвакуировали из ТЦ «Солнечный ветер» в Москве из-за пожара

В торговом центре «Солнечный ветер» в Москве загорелся фасад. Из здания эвакуировали около 100 человек, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидца происшествия, позвонившего в спасательную службу, в 16:50 по московскому времени у здания уже наблюдалось сильное задымление.

«Со второго и третьего этажей валил почти черный дым», — сказал собеседник 360.ru.

Огонь охватил вентилируемый фасад торгового центра на площади около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

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