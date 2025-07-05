Около 100 человек эвакуировали из ТЦ «Солнечный ветер» в Москве из-за пожара
В торговом центре «Солнечный ветер» в Москве загорелся фасад. Из здания эвакуировали около 100 человек, сообщил источник 360.ru.
По словам очевидца происшествия, позвонившего в спасательную службу, в 16:50 по московскому времени у здания уже наблюдалось сильное задымление.
«Со второго и третьего этажей валил почти черный дым», — сказал собеседник 360.ru.
Огонь охватил вентилируемый фасад торгового центра на площади около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
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