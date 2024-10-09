На главном ж/д вокзале Ярославля предотвратили теракт

Shot узнал о предотвращении теракта на главном ж/д вокзале Ярославля

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывчатку нашли на поезде, который прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный в минувшие выходные. При осмотре работники заметили подозрительный предмет с проводами на 47-м вагоне. Территорию сразу оцепили, на место вызвали экстренные службы.

Поезд проверили кинологи и взрывотехники. Во время осмотра силовики определили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри находилась взрывчатка.

Уничтожить СВУ решили на месте. Детонации не было. Цистерна и сам поезд не пострадали, добавил источник канала.

В конце сентября силовики предотвратили теракты в Ингушетии. Сотрудники ФСБ задержали семерых жителей Магаса и Назрани, которые готовили диверсии на объектах инфраструктуры и планировали напасть на сотрудников правоохранительных органов.