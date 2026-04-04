В центре Петербурга BMW столкнулся с тремя машинами

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

Авария случилась вечером 3 апреля на Воскресенской набережной. По предварительным данным, 21-летний водитель BMW не выдержал боковой интервал и задел сначала два попутных автомобиля — Kia и Renault. После этого он потерял управление, выехал на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение и столкнулся с Suzuki.

В результате пострадали четыре человека. Водителя BMW доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Его пассажирка получила травмы средней тяжести. Также госпитализировали водителя Suzuki и его супругу — их состояние оценили как средней тяжести.

Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем на Ириновском проспекте водитель каршерингового автомобиля Exeed сбил двух маленьких девочек прямо на пешеходном переходе. Детей шести и семи лет увезли в больницу. Младшая из них позже умерла.