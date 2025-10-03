В центре Петербурга автомобиль полиции сбил двух пешеходов

В Санкт-Петербурге возбудили дело после наезда полицейского автомобиля на пешеходов. Об этом сообщил ТАСС .

Сотрудник ДПС во время дежурства почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами. ДТП произошло на Шпалерной улице.

Одного из пострадавших госпитализировали. Второй пешеход погиб на месте, так как получил травмы несовместимые с жизнью.

До этого правоохранители задержали 23-летнего водителя, который сбил пешеходов в Москве и скрылся с места ДТП. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По информации ведомства, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.