В центре Москвы загорелся ресторан

Утром 18 июля в Мещанском районе Москвы на улице Трубной загорелся ресторан, расположенный в пятиэтажном здании. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, речь идет о заведении Maria Santa, над которым расположена гостиница. Из нее эвакуировали 20 человек.

Возгорание произошло в техническом помещении и коридоре ресторана. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

Информации о погибших и пострадавших на момент публикации не поступало, однако к заведению выехала машина скорой помощи.

К 08:39 по московскому времени спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы загорелся теплоход. Пожар произошел на нижней палубе.