На юго-востоке Москвы загорелся теплоход

Пожар разгорелся на борту теплохода, находившегося возле Южного речного порта. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, огонь вспыхнул на борту прогулочного двухпалубного судна.

«Из окна одного из трюмов дым», — отметил собеседник 360.ru.

По словам экипажа, площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров, команде своими силами удалось локализовать пожар. На место ЧП выдвинулись спасатели.

«Направлен корабль „Полковник Чернышев“», — добавил источник 360.ru

Позже он рассказал, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Пожар произошел на нижней палубе. Спасатели подтвердили, что его площадь составила 20 «квадратов».

Ранее огонь вспыхнул на катере «Мерлион» в заливе Петра Великого в Японском море. На борту маломерного судна в момент ЧП находились 12 человек, они не пострадали. Размер причиненного ущерба составил более миллиона рублей, СК возбудил уголовное дело.