В центре Москвы загорелась жилая пятиэтажка

Утром 18 января в центре Москвы на Татарской улице начался пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вспыхнули перекрытия между пятом этажом и чердаком дома. Находившиеся в подъезде люди покинули здание до прибытия пожарных.

Спасатели прибыли на место ЧП и приступили к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Москве на станции метро «Пражская» объявили эвакуацию в ТЦ «Колумбус» после прозвучавшей пожарной тревоги. Из торгового центра вывели около 5000 человек. Как выяснилось позже, сигнал был ложным, возгорания не произошло. Никто не пострадал.