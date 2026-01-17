Эвакуацию объявили в ТЦ «Колумбус» в Москве после пожарной тревоги

Из ТЦ «Колумбус» в Москве эвакуировали около 5 тысяч посетителей

В столичном торговом центре «Колумбус» на станции метро «Пражская» сработала пожарная сигнализация, сообщил источник 360.ru. По предварительной информации, из здания эвакуировали около 5000 человек.

Пожарную тревогу включали дважды, рассказала одна из посетительниц. По ее словам, сигнал прозвучал, когда она находилась в примерочной.

Сначала женщина не отнеслась к тревоге серьезно. Через несколько минут по коридорам бежали люди, сотрудники закрывали магазины, а посетители выходили на улицу без верхней одежды. В галереях скопились большие толпы, эскалаторы остановили, люди спускались по лестницам.

Администрация и охрана направляли поток к выходам на улицу и к парковке.

Один из очевидцев рассказал, что собирался сделать заказ в ресторане, но вместо этого с друзьями побежал к эвакуационному выходу. Там уже было много людей и началась давка.

Информации о возгорании или пострадавших на данный момент нет. На месте дежурят экстренные службы. Позже источник 360.ru уточнил, что эвакуацию начали из-за ложного сигнала пожарной тревоги на цокольном этаже.

