Крупный пожар вспыхнул на складе в Марий Эл

Крупный пожар произошел на складе в поселке городского типа Приволжский в Республике Марий Эл. Пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, для ликвидации возгорания ведомство направило 54 спасателя и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

«В поселке городского типа Приволжский МЧС России ликвидирует открытое горение на 2 000 „квадратах“», — отметили в пресс-службе.

Ранее пожар разгорелся на дачном участке в Пушкино. Огонь перекинулся на дом, бытовку и гараж, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На место прибыли пожарные. Они организовали подвоз воды от гидранта, расположенного в трех километрах от очага. Сотрудники МЧС оперативно развернули рукавную линию, подали два ствола и потушили огонь. Обошлось без пострадавших. В ликвидации ЧП участвовали 22 огнеборца и спецтехника.