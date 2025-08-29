СК Дагестана назвал предварительную причину взрыва и пожара на АЗС

Дагестанские следователи завели дело после взрыва и пожара на заправке

Уголовное дело о нарушениях требований промышленной безопасности завели следователи Дагестана после взрыва и пожара на автозаправочной станции около села Сулевкент. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

В ведомстве уточнили, что детонация и последующий пожар возникли во время перекачки газового топлива в цистерну неработающей заправки.

Во время работы произошло возгорание паров, которые в результате сдетонировали.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Общая площадь пожара после взрыва на автозаправочной станции около села Сулевкент составила 400 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, прибывшие на место спасатели локализовали, а после и потушили огонь.