В центре Москвы поймали большую желтую змею

Звонок в экстренные службы поступил в 07:13. Заявитель сообщил, что во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке, 8/2 строение 1 обнаружили большую желтую змею. Она спала, свернувшись клубком, и в тот момент не успела причинить вреда. Однако местные жители испугались и вызвали спасателей.

Спустя полчаса змею поймали. Ее посадили в коробку до приезда хозяина.

Это не первый подобный случай в Москве. В декабре женщина обнаружила пресмыкающееся в туалете собственной квартиры на Кантемировской улице. Змею отловили и передали зоологам. В мае животное заползло в один из столичных офисов. Сотрудники поймали похожую на питона змею желтого цвета с полосками, длиной тела около метра.