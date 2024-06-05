В центре Москвы поймали большую желтую змею

Источник 360.ru: в Малом Трехсвятительском переулке в Москве нашли желтую змею

Фото: Unsplash

Утром 5 июня в центре Москвы обнаружили спящей большую желтую змею. Очевидцы вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Звонок в экстренные службы поступил в 07:13. Заявитель сообщил, что во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке, 8/2 строение 1 обнаружили большую желтую змею. Она спала, свернувшись клубком, и в тот момент не успела причинить вреда. Однако местные жители испугались и вызвали спасателей.

Спустя полчаса змею поймали. Ее посадили в коробку до приезда хозяина.

Это не первый подобный случай в Москве. В декабре женщина обнаружила пресмыкающееся в туалете собственной квартиры на Кантемировской улице. Змею отловили и передали зоологам. В мае животное заползло в один из столичных офисов. Сотрудники поймали похожую на питона змею желтого цвета с полосками, длиной тела около метра.

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