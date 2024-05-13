Змея заползла в офис в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 14:22 Змея заползла в офис в центре Москвы Змею поймали в ведро в офисном здании в центре Москвы

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В офисном здании в центре Москвы обнаружили змею. О ее поимке сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Ядовитая змея или нет, неизвестно. На место выехали специалисты, которые заберут животное.

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Сотрудник офиса, поймавший пресмыкающееся, уточнил, что оно полосатое, метровое, желтого цвета и похоже на питона. Он добавил, что не знает, откуда змея взялась в помещении, но предположил, что она могла заползти с улицы.

«С улицы попало, наверно. Может, у кого в сумке была, может, кто-то в пакете пронес», — уточнил работник.

По его словам, животное удалось заключить в ведро с помощью крючка. Сделать это ему помог опыт в поимке гадюк и ужей.

Ранее спасатели отловили змею, которая проникла в квартиру на севере Москвы. Маисовый полоз заполз в спальню напуганных жителей.