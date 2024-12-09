В центре Москвы спасли ребенка, застрявшего в батарее

На улице Новый Арбат в Москве спасли восьмилетнего ребенка, застрявшего в батарее. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, ребенок остался дома один, зачем-то сунул руки в батарею и не смог их оттуда вытащить. Прибывшие спустя 20 минут экстренные службы освободили его и осмотрели. Помощь врачей ему не потребовалась.
Ранее в Дагестане первоклассница спасла знакомого мальчика, провалившегося под лед. Они вместе пришли на озеро, мальчик попытался проверить руками прочность льда, но упал в ледяную воду. Глава региона Сергей Меликов поручил местным чиновникам представить девочку к награде.
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