В центре Москвы спасли ребенка, застрявшего в батарее

На улице Новый Арбат в Москве спасли восьмилетнего ребенка, застрявшего в батарее. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, ребенок остался дома один, зачем-то сунул руки в батарею и не смог их оттуда вытащить. Прибывшие спустя 20 минут экстренные службы освободили его и осмотрели. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла знакомого мальчика, провалившегося под лед. Они вместе пришли на озеро, мальчик попытался проверить руками прочность льда, но упал в ледяную воду. Глава региона Сергей Меликов поручил местным чиновникам представить девочку к награде.