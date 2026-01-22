В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего фонарного столба

На Дубининской улице в центре Москвы домашнюю собаку ударило током от закоротившего фонарного столба. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах, в которые позвонил сам владелец пса.

Питомцу потребовалась госпитализация.

Причиной происшествия стало повреждение асфальта. Наружу выходит пар. На месте работают сотрудники аварийной бригады Мосводоканала.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку едва не убило током на автобусной остановке. По данным следствия, она схватилась одной рукой за металлический забор, а второй — за информационный столб с указателем номеров автобусов. Пострадавшая некоторое время провела в больнице.