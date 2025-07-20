Девочку чуть не убило током на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка попала в больницу после удара током рядом с автобусной остановкой. Об этом сообщила пресс-служба СК России по городу.

По предварительным данным, днем 19 июля девочка во время прогулки на улице Марата взялась одной рукой за металлический забор, а второй — за информационный столб с указателем номеров автобусов. После этого произошел удар током.

В настоящее время девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Похожий случай ранее произошел в Петрозаводске. Школьника ударило током в заброшенном помещении. Врачам пришлось ампутировать мальчику ногу.