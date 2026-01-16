В центре Москвы сгорела машина бывшего вице-президента «Росгосстраха»

Днем 16 января в центре Москвы на Моховой улице на ходу загорелся автомобиль BMW X6. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 12:13. Из-за возгорания перекрыты оказались три полосы дороги.

Прибывшие на место спасатели потушили машину пеной. Сгорел мотор иномарки. Обошлось без пострадавших. Сам автомобиль быстро убрали, освободив проезд другим машинам.

По информации телеграм-канала Mash, BMW X6 принадлежит бывшему вице-президенту «Росгосстраха» Игорю Мировскому, который находился за рулем в момент происшествия.

Пламя начало идти из-под капота. По предварительной версии, в машине могло произойти замыкание проводки.

