В центре Москвы прорвало трубу с кипятком

В Мещанском районе Москвы, на улице Пушечной, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил 360.ru очевидец.

По его словам, территорию на месте ЧП огородили, никого не пускают. Трубу прорвало во время работ. Вода — кипяток. Поломка находится за стеной, поэтому оценить масштаб случившегося пока трудно.

Накануне в одном из московских дворов случилась похожая ситуация. Из-за коммунальной аварии начал бить фонтан с горячей водой. Высота — примерно пять метров.

Очевидцы сняли происшествие на видео, кадры оказались в распоряжении 360.ru. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, подачу кипятка перекрыли и начали чинить поломку.