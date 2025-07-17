В центре Москвы прорвало трубу с кипятком
В Мещанском районе Москвы, на улице Пушечной, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил 360.ru очевидец.
По его словам, территорию на месте ЧП огородили, никого не пускают. Трубу прорвало во время работ. Вода — кипяток. Поломка находится за стеной, поэтому оценить масштаб случившегося пока трудно.
Накануне в одном из московских дворов случилась похожая ситуация. Из-за коммунальной аварии начал бить фонтан с горячей водой. Высота — примерно пять метров.
Очевидцы сняли происшествие на видео, кадры оказались в распоряжении 360.ru. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, подачу кипятка перекрыли и начали чинить поломку.
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