Пятиметровый фонтан кипятка забил в московском дворе

В Москве во дворе одного из домов из-за коммунальной аварии начал бить фонтан кипятка. Высота «гейзера» составила около пяти метров, в распоряжении 360.ru оказалось видео происшествия.
ЧП произошло в районе дома №18 на 5-й Парковой улице в Измайлове. Очевидцы сняли на видео поток горячей воды, которая залила тротуары и автомобили.
Прибывшие на место экстренные службы перекрыли подачу кипятка и приступили к устранению поломки в коммуникациях.
Ранее похожая ситуация произошло на Полярной улице в столице, где также прорвало трубу с горячей водой. В зоне подтопления оказались трамвайные пути и более 50 автомобилей. Ожоги получили шесть человек, их госпитализировали.
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