В центре Кубинки в заброшенном депо загорелись два автобуса

В Кубинке на территории заброшенного ПАТП загорелись два автобуса. В распоряжении 360.ru оказались кадры с горящей техникой.

На кадрах видно, как в небо поднимается густой черный столб дыма, который видно издалека. ЧП произошло на территории свалки в Колхозном проезде, сообщили в МЧС по Московской области.

«Пожар локализован на площади 72 квадратных метра, пострадавших нет. Автобусы выведены из эксплуатации», — сообщили в ведомстве.

На северо-востоке Москвы на территории реконструируемой школы загорелись четыре бытовки. Очевидцы сообщили, что сначала со стороны учебного заведения было слышно несколько громких звуков, а потом стал виден дым.