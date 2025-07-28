В Троицке спасли кота, застрявшего в окне на 12-м этаже

Утром 28 июля в Троицке спасли кота, который застрял в окне одной из многоэтажек на улице 6-й Нововатутинской. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в экстренную службу в 09:27. Очевидцы рассказали, что животное застряло на 12-м этаже и жалобно мяукает. На место происшествия выехали спасатели.

Им удалось зайти к квартиру и спасти кота. Жизни животного сейчас ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Дубне спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля. В экстренные службы обратились хозяева транспортного средства, которые услышали мяуканье из-под капота. Самостоятельно достать животное у них не получилось.