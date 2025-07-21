В Дубне спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке машины

Сотрудники 215-й части «Мособлпожспаса» освободили котенка, застрявшего под капотом автомобиля в Дубне. В экстренные службы обратились хозяева машины, которые услышали мяуканье.
Попытки самостоятельно помочь животному не увенчались успехом, поэтому жители наукограда обратились в экстренные службы.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы обследовали машину и убедились в том, что в моторном отсеке авто сидит хвостатый пленник. Спасатели с помощью специального инструмента осторожно извлекли пушистика и отпустили его. После чего котенок сразу же шустро убежал по своим делам», — отметил заместитель начальника части Александр Проценко.
Автовладельцы поблагодарили спасателей за оперативную помощь.
Спортсмен из Подольска победил на международном турнире по греко-римской борьбе
Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции в Истре
«Там море было». Из-за дождей пруд в Чертаново превратился в озеро
Портал «Добродел» помог оформить почти 300 тысяч записей к врачу в Подмосковье
Турнир памяти тренера Александра Копылова прошел в Волоколамском округе
Свыше 40 тысяч человек посетили ночные экскурсии и дискотеки в парках Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте