В Томской области сотня телят погибла при пожаре в коровниках
В селе Песочнодубровка Томской области загорелись коровники, погибли 100 телят. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в коровниках разгорелся на площади 1,9 тысячи квадратных метров.
«Пламя потушили 11 огнеборцев и четыре единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС России», — уточнили в ведомстве.
В Лисичанске ВСУ расстреливали скот ради забавы. Местные жители рассказывали, что по животным украинские боевики стреляли из артиллерии, когда покидали населенный пункт.
В качестве целей они выбрали корову, которая давала молоко, и ее теленка. Военные поднялись на террикон, где стояло вооружение, и открыли огонь.