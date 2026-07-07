В Томске заметили женщину, похожую на мать погибшей в Ачинске девочки

Женщину, похожую на мать погибшей в Ачинске девочки, видели в Томске. Об этом NGS24.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Женщина похожа по описанию, потому что была в той же одежде, что и она, когда уходила. Мы можем только предполагать, потому что мы еще не нашли ее», — заявили следователи.

По их словам, женщина могла добраться до Томска автостопом.

Мать девочки была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы и зеленые кроссовки. Ее рост — 170 сантиметров.

Женщину объявили в федеральный розыск спустя восемь дней после исчезновения. О пропаже жены и дочери заявил муж — по его словам, ранее супруга уже уходила из дома. Тело девочки позже нашли в Ачинске на железнодорожной насыпи.