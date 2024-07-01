В ТМХ назвали причину саморасцепа вагонов у «Иволги» в Подмосковье

ТМХ: причиной ЧП с «Иволгой» на D3 стал скрытый дефект сцепного устройства

Скрытый производственный дефект детали сцепного устройства стал причиной саморасцепа вагонов у поезда «Иволга» на D3 в Подмосковье. Об этом со ссылкой на данные компании-производителя составов сообщило РИА «Новости» .

«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — заявили агентству в «Трансмашхолдинге» (ТМХ).

Там же отметили, контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств усилят, а К поставщику применят штрафные санкции.

Происшествие с «Иволгой» произошло 27 июня при отправлении с платформы Кратово. В результате никто не пострадал, заявляли в МЖД.

После случившегося все поезда «Иволга» из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.