В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности

Из-за локальных подтоплений в Тюменском муниципальном округе объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Начиная с сегодняшнего дня организуем постоянный мониторинг гидрологической обстановки, проверяем готовность сил и средств», — отметила глава округа Ольга Зимина.

Она объяснила, что причиной подъема воды стали ливни в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и дополнительный приток воды с соседних регионов. По ее словам, ситуация находится на контроле администрации округа и профильных служб.

Для оперативного реагирования усилят взаимодействие органов местного самоуправления, экстренных служб, подразделений РСЧС, правоохранительных органов, добровольных пожарных формирований и народной дружины.

Ранее придомовые территории из-за вышедшей из берегов реки затопило в башкирской деревне Уршады. ЧП произошло после размыва дамбы в Пермском крае.