Из-за размыва дамбы в Прикамье снесло мосты и затопило дома в Башкирии

После размыва дамбы в Пермском крае ряд домовладений в Башкирии затопило. Уровень воды в реке Сарс поднялся на 1,5 метра, сообщила пресс-служба регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Для жителей организовали пункты временного размещения. Информация о пострадавших не поступала.

По данным пресс-службы, всего подтопило 32 придомовые территории в деревне Уршады.

«В настоящее время на месте организована работа спасателей, экстренных и оперативных служб, представителей Администрации района», — уточнили в региональном Госкомитете по ЧС.

Власти продолжают вести постоянный мониторинг уровня реки.

Ранее из-за мощных ливней затопило горный курорт Буштени в Румынии. По улицам стали течь потоки воды, сошедшие с гор.

Также от затоплений серьезно пострадал участок национальной трассы Бухарест — Брашов. В результате ЧП никто не пострадал.