В Тюменской области утонули мужчина и ребенок

В Тюменской области произошли два трагических инцидента на воде. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что 6 июля на озере Кривое утонул мужчина, а на реке Ик течением унесло десятилетнюю девочку. Об этом написало URA.RU .

«Во время купания на озере Кривое вблизи деревни Решетникова утонул мужчина. Тело погибшего из воды извлекли водолазы ТОСЭР. Вечером этого же дня поступило сообщение о том, что недалеко от села Боково на реке Ик течением унесло девочку 2016 года рождения», — рассказали в МЧС.

Тело ребенка позднее обнаружили волонтеры. Выяснилось, что дети купались в водоеме без наблюдения родителей или других взрослых.