В Тюменской области утонули мужчина и ребенок

В Тюменской области произошли два трагических инцидента на воде. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что 6 июля на озере Кривое утонул мужчина, а на реке Ик течением унесло десятилетнюю девочку. Об этом написало URA.RU.
«Во время купания на озере Кривое вблизи деревни Решетникова утонул мужчина. Тело погибшего из воды извлекли водолазы ТОСЭР. Вечером этого же дня поступило сообщение о том, что недалеко от села Боково на реке Ик течением унесло девочку 2016 года рождения», — рассказали в МЧС.
Тело ребенка позднее обнаружили волонтеры. Выяснилось, что дети купались в водоеме без наблюдения родителей или других взрослых.
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